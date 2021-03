Sinds de staatsgreep van het leger op 1 februari in Myanmar zijn in dat land al meer dan 500 burgers gedood.

Dat zegt de Vereniging voor hulp aan politieke gevangenen (AAPP).

De ngo kon naar eigen zeggen 510 overlijdens bevestigen, maar denkt dat de balans in werkelijkheid nog veel hoger ligt. Bovendien zijn honderden opgepakte mensen vermist.

Ondanks de repressie blijven betogers op straat komen. Er worden ook begrafenissen georganiseerd voor slachtoffers. Die trekken grote massa's rouwenden.

Westerse landen veroordeelden het geweld in Myanmar de voorbije dagen in niet mis te verstane bewoordingen. Landen als China en India hebben de staatsgreep niet formeel veroordeeld. Rusland onderhoudt banden met de militaire junta: viceminister van Defensie Alexander Fomin woonde zaterdag een defilé van het Myanmarese leger bij.

