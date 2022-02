SpaceX-topman Elon Musk heeft vijftig satellietgrondstations aan Tonga geschonken om de communicatie met de eilandengroep te herstellen. Door een onderzeese vulkaanuitbarsting halverwege januari werd de enige glasvezelverbinding met Tonga verbroken. Ruim een maand later is de verbinding nog niet hersteld.

Premier Siaosi Sovaleni meldde vrijdag dat SpaceX vijftig zogeheten VSAT-grondstations beschikbaar stelt. Dit zijn grondstations die draadloos in verbinding staan met communicatiesatellieten. Hierdoor wordt datacommunicatie met afgelegen gebieden mogelijk.

Op dit moment wordt gekeken 'hoe de grondstations het beste gebruikt kunnen worden', zei Sovaleni. De apparatuur wordt geïnstalleerd door technici van het ruimtevaartbedrijf en de lokale regering. De bedoeling is dat de grondstations vanaf volgende week werkzaam zijn.

De afgelegen eilandengroep in de Grote Oceaan zou ook hulp bij het verbeteren van de internetcapaciteit aangeboden hebben gekregen. 'Dat wordt nu getest', aldus Sovaleni. Bovendien worden volgens de premier naar verwachting begin volgende week tijdelijke reparaties afgerond.

