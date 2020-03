Er is zondag muiterij uitgebroken in een Koerdische gevangenis in Syrië, waar mensen gevangen zitten die ervan beschuldigd worden dat ze tot IS behoren. Dat zegt een medewerker van een ngo, die daar aan toevoegt dat gevangenen zijn ontsnapt.

De verantwoordelijke van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), een door Koerdische strijders gedomineerde coalitie, was niet in staat het aantal vluchtelingen of hun nationaliteit te geven. Het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR) sprak van 'ten minste vier voortvluchtigen'.

Zondagavond laat was de toestand gespannen in de gevangenis van Ghouiran, in de stad Hassaké (het noordoosten van Syrië), aldus de twee bronnen.

De 'muiterij' was het initiatief van 'elementen van Islamitische Staat', aldus het SOHR, die zei dat in de gevangenis bijna 5.000 gevangenen 'van verschillende nationaliteiten' zitten die ervan beschuldigd worden tot IS te behoren.

