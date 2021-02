De moslims (Bosniakken) hebben een boycot aangekondigd van de gemeenteraadsverkiezingen van zondag in Srebrenica, in het oosten van Bosnië en Herzegovina. Ze vinden dat de organisatie van de verkiezingen in het voordeel uitvalt van de Serviërs in de stad, waar de spanningen tussen de twee groepen regelmatig hoog oplopen.

De verkiezingscommissie had de verkiezingen in november geannuleerd omdat de Bosniakken, de moslims, hadden aangeklaagd dat er fraude was gepleegd. De partij van de Servische ontslagnemende burgemeester Mladen Grujicic won toen met 70 procent van de stemmen van de Bosniakse kandidate Alija Tabakovic.

Nu beslisten de leiders van de Bosniakken tot een boycot.

'We hebben beslist om niet deel te nemen aan deze verkiezingen en we hebben aan de mensen die ons steunen gevraagd om hetzelfde te doen', aldus ex-burgemeester van Srebrenica Camil Durakovic. Door de boycot zouden er in de gemeenteraad van de stad voor het eerst sinds de burgeroorlog in het land van 1992-1995 mogelijk geen Bosniakse verkozenen zitten. Net voor het einde van dat conflict, waarbij 100.000 doden vielen, vermoordden de Servische troepen 8000 Bosniakken in Srebrenica.

Volgens de moslims hadden bij de vorige verkiezingen honderden inwoners van Srebrenica die sinds de moordpartij in het buitenland wonen, niet de kans gekregen om te stemmen omdat ze hun stembrieven te laat hadden ontvangen met de post. De Servische ontslagnemende burgemeester beschuldigde de Bosniakken er dan weer van de verkiezingscommissie politiek onder druk te zetten. 'Sommigen kunnen niet accepteren dat de situatie Srebrenica verandert en dat de Bosniakken ook voor een Servische kandidaat stemmen', zei Grujicic.

Volgens de meest recente officiële cijfers van 2013 wonen er in Srebrenica 13.400 mensen, van wie 7200 Bosniakken en 6000 Serviërs. Er wonen volgens schattingen vandaag echter veel minder mensen in de stad.

