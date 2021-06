Meer dan twee maanden na de parlementsverkiezingen in Israël, de vierde in twee jaar, heeft Yair Lapid, tot nu toe oppositieleider, een, coalitie gesmeed.

Daarmee komt een einde aan een regeerperiode van twaalf jaar van Benjamin Netanyahu, die vervolgd wordt wegens corruptie.

De 57-jarige Lapid krijgt de steun van verschillende partijen, waaronder de ultraconservatieve partij Yamina van Naftali Bennet. Belangrijk is ook de steun van de kleine Arabische partij Ra'am. Daarnaast maken nog de centristische partij Blauw en Wit, het rechtse en seculiere Yisrael Beiteinu, de centrumrechtse Nieuwe Hoop en de sociaaldemocratische en seculiere partij Meretz deel uit van de nieuwe regering. Lapid stelde woensdag nog formeel zijn coalitie voor aan president Reuven Rivlin.

Volgens Israëlische media zijn Lapid en Bennet overeengekomen om afwisselend de rol van regeringsleider op zich te nemen. Bennett zou daarbij de eerste twee jaar premier zijn, waarna Lapid hem aflost. De leider van de Toekomstpartij zal eerst twee jaar minister van Buitenlandse Zaken zijn.

Lapid, momenteel oppositieleider, is een voormalige televisiepresentator en was eerder al minister van Financiën onder Netanyahu. Na zijn gesprek met Rivlin heeft hij de parlementsvoorzitter gevraagd om zo snel mogelijk een plenaire vergadering bijeen te roepen. In de Knesset met zijn 120 zetels volstaat voor de goedkeuring van zijn coalitie een gewone meerderheid.

Verwacht wordt dat de nieuwe regering op 14 juni zal worden ingezworen. Daarmee komt een einde aan de regeerperiode van Benjamin Netanyahu, die in verscheidene corruptiezaken verwikkeld is. De 71-jarige politicus leidde Israël sinds 2009 en was ook van 1996 tot 1999 al eens premier.

