Monsanto had waarschijnlijk ook in andere landen lijsten met tegenstanders van glyfosaat

Het Amerikaanse biotechbedrijf Monsanto heeft waarschijnlijk niet alleen in Frankrijk maar ook in andere Europese landen lijsten laten opstellen met bekende figuren in functie van hun standpunt over pesticiden en meer bepaald glyfosaat. Dat heeft een verantwoordelijke van moederbedrijf Bayer maandag verklaard.

Vorige week onthulden de Franse krant Le Monde en de omroep La France dat Monsanto in 2016 een lijst heeft laten opstellen door een pr-kantoor, met zo'n 200 mensen die zich vragen hebben gesteld bij glyfosaat, het actief bestanddeel van de onkruidverdelger Roundup van Monsanto dat kankerverwekkend zou zijn. Op de lijst staan politici, journalisten en wetenschappers, onder wie Franse parlementsleden en de voormalig Franse minister van Milieu Ségolène Royal. RTBF meldde vrijdag dat ook het Belgisch Europarlementslid Philippe Lamberts (Ecolo) op de lijst staat. Hij dient deze week een klacht in tegen Monsanto. Door de aanstelling van een Belgische onderzoeksrechter zal volgens Lamberts duidelijk worden of ook mensen uit andere landen geregistreerd worden, aangezien de onthullingen van de Franse media enkel over Frankrijk gingen. Maandag verklaarde Bayer, het Duitse bedrijf dat Monsanto in 2016 overnam, alvast dat het erg waarschijnlijk is dat er ook in andere landen dergelijke lijsten bestaan. 'Ik heb geen concrete informatie, maar het contract tussen Monsanto en communicatiebedrijf Fleishman Hillard gold voor heel Europa', aldus directeur voor publieke aangelegenheden Matthias Berninger. Bayer heeft zich eerder al verontschuldigd voor de praktijken van Monstanto. Ook raakte bekend dat de wetenschappelijke instellingen Inra en CNRS een klacht indienen tegen Monsanto. Verschillende wetenschappers van de instellingen staan op de lijst en Inra en CNRS 'protesteren tegen een dergelijk gebruik van persoonlijke gegevens en drukken hun verontwaardiging uit over de praktijken'. Het is volgens de Franse wetgeving niet toegestaan om een databank op te stellen met de politieke en filosofische meningen van mensen zonder hun toestemming, schreef Le Monde eerder. Het Franse gerecht heeft ondertussen een onderzoek geopend voor de vermoedelijke illegale registratie van gegevens.