De pro-Europese Maia Sandu, ex-premier van Moldavië, staat op kop na de tweede ronde van de presidentsverkiezing van zondag. Met 99 procent van de stemmen geteld haalt ze 57 procent van de stemmen, tegenover 43 procent voor ontslagnemend president Igor Dodon.

De definitieve resultaten worden maandagochtend bekendgemaakt. Sandu heeft de overwinning nog niet opgeëist, maar er braken wel feestelijkheden uit voor het hoofdkwartier van de oppositiepartij.

De pro-Russische Dodon regeerde de Roemeenstalige voormalige Sovjetrepubliek de afgelopen vier jaar. Het land balanceert sinds jaren tussen Europese ambities en toenadering tot het Kremlin. De overwinning van Sandu is slecht nieuws voor Rusland, dat dit jaar al te kampen heeft met protestbewegingen in landen waar Moskou steeds veel invloed had, zoals Wit-Rusland en Kirgizië. In 2014 verloor Rusland ook al zijn banden met Oekraïne. Vladimir Poetin sprak openlijk zijn steun uit voor Dodon. Hij ontving hem op het Kremlin en beloofde financiële steun voor Moldavië, dat grotendeels van landbouw leeft en dit jaar door droogte werd getroffen.

'Schendingen'

'De verkiezingscommissie heeft de ogen gesloten voor flagrante schendingen, maar ik heb er vertrouwen in dat de stem van de natie gehoord zal worden', aldus Sandu na de sluiting van de stembussen om 20.00 uur. Ze riep haar landgenoten op kalm te blijven en provocaties te vermijden. Dodon riep eveneens zijn aanhangers en die van Sandu op tot kalmte. 'We gaan er alles aan doen om een destabilisatie te vermijden', zei hij. Ook hij klaagde onregelmatigheden aan bij de stembusgang.

Voormalig premier Sandu (48), die ook voor de Wereldbank werkte, bracht haar tegenstander een onverwachte nederlaag toe in de eerste ronde van de presidentsverkiezingen begin november. Dankzij ongeziene steun van de kiezers die in het buitenland hun stem uitbrachten, kreeg ze 36 procent van de stemmen achter zich, terwijl Dodon onder de 33 procent bleef.

De definitieve resultaten worden maandagochtend bekendgemaakt. Sandu heeft de overwinning nog niet opgeëist, maar er braken wel feestelijkheden uit voor het hoofdkwartier van de oppositiepartij. De pro-Russische Dodon regeerde de Roemeenstalige voormalige Sovjetrepubliek de afgelopen vier jaar. Het land balanceert sinds jaren tussen Europese ambities en toenadering tot het Kremlin. De overwinning van Sandu is slecht nieuws voor Rusland, dat dit jaar al te kampen heeft met protestbewegingen in landen waar Moskou steeds veel invloed had, zoals Wit-Rusland en Kirgizië. In 2014 verloor Rusland ook al zijn banden met Oekraïne. Vladimir Poetin sprak openlijk zijn steun uit voor Dodon. Hij ontving hem op het Kremlin en beloofde financiële steun voor Moldavië, dat grotendeels van landbouw leeft en dit jaar door droogte werd getroffen. 'De verkiezingscommissie heeft de ogen gesloten voor flagrante schendingen, maar ik heb er vertrouwen in dat de stem van de natie gehoord zal worden', aldus Sandu na de sluiting van de stembussen om 20.00 uur. Ze riep haar landgenoten op kalm te blijven en provocaties te vermijden. Dodon riep eveneens zijn aanhangers en die van Sandu op tot kalmte. 'We gaan er alles aan doen om een destabilisatie te vermijden', zei hij. Ook hij klaagde onregelmatigheden aan bij de stembusgang. Voormalig premier Sandu (48), die ook voor de Wereldbank werkte, bracht haar tegenstander een onverwachte nederlaag toe in de eerste ronde van de presidentsverkiezingen begin november. Dankzij ongeziene steun van de kiezers die in het buitenland hun stem uitbrachten, kreeg ze 36 procent van de stemmen achter zich, terwijl Dodon onder de 33 procent bleef.