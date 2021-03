De Amerikaanse Capitool-politie zegt voorbereid te zijn op alle mogelijke dreigingen tegen het Amerikaanse Congres en de leden van het parlement. Het Huis van Afgevaardigden, het lagerhuis van het parlement, besloot de vergadering van donderdag te schrappen na de waarschuwing, bericht de Washington Post.

Het Capitool werd op 6 januari bestormd door aanhangers van toenmalig president Donald Trump. Circa achthonderd mensen drongen toen het parlementsgebouw in Washington binnen, waarbij vijf doden vielen.

De Capitool-politie kreeg het verwijt te laat in actie te zijn gekomen en slecht te zijn voorbereid. Na de bestorming werden tal van veiligheidsmaatregelen genomen, waaronder een hek en extra personeel.

De dienst zegt in een verklaring samen te werken met de hoofdstedelijke politie en de FBI om welke dreiging dan ook te stoppen. De informatie over de dreiging van de militie wordt serieus genomen. Details kunnen vanwege de "gevoelige aard" niet worden gegeven.

De vergadering van het Huis van donderdag 4 maart is alleszins geschrapt. Aanhangers van de complotbeweging QAnon geloven dat Donald Trump op 4 maart wordt ingezworen voor een tweede ambtstermijn als president van de Verenigde Staten.

270 personen aangeklaagd

In de VS zijn inmiddels ruim 270 personen aangeklaagd in verband met de aanval op het parlementsgebouw. De kwestie kwam woensdag ook aan bod tijdens hoorzittingen in de Senaat. Twee hoge verantwoordelijken van het Pentagon, het ministerie van Defensie, kregen daarbij kritiek omwille van het trage optreden van de Nationale Garde. Het gaat om toenmalig minister van Defensie ad interim Christopher Miller en Ryan McCarthy, binnen de toenmalige regering van ex-president Trump verantwoordelijk voor de landmacht. Verschillende getuigen wezen hen de vinger voor de vertraging met bijna drie uur.

Generaal William Walker, commandant van de Nationale Garde van Washington, zei in het parlement dat McCarthy duidelijk had gemaakt dat een 'snelle reactiemacht' bij rellen niet kon uitrukken zonder zijn goedkeuring. Volgens Walker waren de legertroepen bijgevolg niet beschikbaar toen de rellen - waarbij vijf mensen stierven - op hun hoogtepunt waren.

