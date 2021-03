Mogelijk "menselijke of technische fouten" in het spel bij vastlopen schip in Suezkanaal

Het containerschip Ever Given is niet alleen door de weersomstandigheden vast komen te zitten in het Suezkanaal, maar er zijn mogelijk ook 'menselijke of technische fouten' in het spel. Dat heeft de topman van de beheerder van het kanaal, de Suez Canal Authority (SCA), zaterdag gezegd tijdens een persconferentie.

Mogelijk "menselijke of technische fouten" in het spel bij vastlopen schip in Suezkanaal © belga

"De sterke windstoten en de meteorologische verwachtingen waren niet de enige hoofdredenen voor het aan de grond lopen van het schip", aldus admiraal Osama Rabie van SCA. "Andere fouten, menselijke of technische, kunnen een rol hebben gespeeld." De meer dan 200.000 ton zware en 400 meter lange Ever Given liep dinsdag vast in het Suezkanaal. Het kanaal, één van de drukste ter wereld, is daardoor volledig geblokkeerd. Dit weekeinde zijn nieuwe pogingen aan de gang om het schip weer drijvende te krijgen en het kanaal te deblokkeren. Lees ook: Suezkanaal: hoe bevrijd je een monsterschip van 224.000 ton?