In het Amerikaanse Portland blijft het onrustig nadat president Donald Trump federale agenten naar de stad stuurde om 'links-extremistische anarchie' neer te slaan.

In de Amerikaanse stad Portland zijn sinds de dood van Afro-Amerikaan George Floyd nog steeds dagelijkse protesten aan de gang.

In de Amerikaanse stad Portland zijn sinds de dood van Afro-Amerikaan George Floyd nog steeds dagelijkse protesten aan de gang. Aanvankelijk was het de Black Lives Matter-betogers om politiegeweld en racisme te doen. In heel Amerika gingen standbeelden van slavenhouders en andere controversiële historische figuren tegen de grond en werden overheidsgebouwen met protestslogans beklad. De massa's betogers gingen uiteindelijk terug naar huis, maar in Portland, in de staat Oregon, bleef een harde kern van een honderdtal mensen op straat komen, en in sommige gevallen vernieling aanrichten. 'Anarchie', aldus Donald Trump. Eind juni tekende de president een decreet waarmee hij federale agenten uitstuurde, voornamelijk naar Portland, om de aanhoudende protesten neer te slaan en overheidsgebouwen en standbeelden te beschermen tegen 'linkse extremisten'. Dat deed de volkswoede in Portland weer opflakkeren. Critici vinden daarom dat de president olie op het vuur heeft gegooid uit politieke overwegingen. Strike forceDe speciaal opgerichte strike force van Trump bestaat onder meer uit een commando-eenheid van de grenswacht, agenten van immigratiepolitie ICE en de US Marshals. Officieel is hun taak de rechtbank in Portland, brandpunt van de betogingen, en andere federale gebouwen te beschermen. Maar ze zouden hun boekje ver te buiten gaan.De agenten, in militaire uitrusting, pakten betogers meteen hard aan. In één video beuken ze genadeloos in op een man die achteraf een marineveteraan bleek - dat ligt gevoelig in de VS. De schedel van een andere betoger raakte verbrijzeld door een rubberkogel. Zelfs de Democratische burgemeester Ted Wheeler werd getroffen door traangas. Bovendien rijden de feds rond in ongemarkeerde busjes om betogers op te pakken, die later zonder aanklacht worden vrijgelaten. Die wederrechtelijke arrestaties komen neer op ontvoering, klinkt het. De tussenkomst van federale ordediensten is dan ook hoogst ongewoon. Lokale gezagsdragers, gouverneurs en burgemeesters, zijn ertegen. Ook Democraten in het Congres hebben justitieminister William Barr gevraagd de troepen terug te roepen. Olie op het vuur In Portland betogen opnieuw duizenden mensen tegen de aanwezigheid van de ordediensten, waaronder radicale betogers die de confrontatie opzoeken. Daarbij raken niet alleen betogers gewond. Ook agenten krijgen glazen flessen, stenen en vuurwerk naar het hoofd gemikt. 'Ik kan het gebouw niet uit zonder voor mijn leven te vrezen', zei een US Marshall die het gerechtsgebouw bewaakt tegen persagentschap AP. Door het hardhandige optreden in Portland kwamen afgelopen week ook mensen op straat in Seattle, Oakland en Los Angeles. Daarbij zette de politie flitsgranaten en pepperspray in en kwam het tot tientallen arrestaties.Inmiddels wordt onderhandeld over het terugtrekken van de federale troepen uit Portland. Maar dat 'op voorwaarde dat de lokale politie haar werk doet', tweette Trump. Want federale gebouwen zouden het volgens hem geen dag volhouden zonder de bescherming van de troepen. Donderdagnacht, na de aankondiging van een akkoord tussen gouverneur en federale autoriteiten, leken de federale agenten opnieuw harder op te treden in de straten van Portland. SlagveldMinister van Justitie William Barr omschreef de aanhoudende betogingen deze week als een aanval tegen de overheid van de Verenigde Staten. Portland is een slagveld, zegt de regering. Maar volgens Amerikaanse media beperkt de onrust zich tot enkele stratenblokken. Het gaat ook niet enkel om anarchistische relschoppers. Er is ook de 'muur van mama's', een groep bezorgde moeders die het opnemen voor betogers. Doorsnee burgers zijn boos om de beperking op het recht op betogen. Maar president Trump kondigde aan meer troepen te sturen naar steden zoals Chicago, New York of Albuquerque, die volgens hem te kampen hebben met een misdaadgolf. Trump belooft 'law and order' te herstellen.Radicaal-linksMet de omstreden veiligheidsmaatregel lijkt Trump zijn kiespubliek duidelijk te willen maken dat hij geen duimbreed toegeeft tegenover wat hij als radicaal-linkse oproerkraaiers beschouwt. Voor de coronapandemie toesloeg zou Trump de uitstekende staat van de Amerikaanse economie uitspelen in de kiescampagne. Nu die in de touwen hangt, werpt hij zich op als de verdediger der natie tegen 'het fascisme van extreem-links', zoals hij de vraag om verandering omschreef in een toespraak op de nationale feestdag op 4 juli. De president grijpt de protestgolf en de roep om politiehervorming aan als een manier om de Democraten af te schilderen als slappelingen die het land door chaos zouden toelaten overspoelen. Dat blijkt uit een opgemerkt reclamespotje dat de Trump-campagne de voorbije weken op Amerikaanse beeldbuizen laat uitzenden. In een gespeelde scène kijkt een oudere vrouw naar een tv-journaal waarin de democratische kandidaat Joe Biden oproept te snoeien in de budgetten van de politie (hoewel hij er niet daadwerkelijk voorstander van is), terwijl er op hetzelfde moment bij haar ingebroken wordt. Door Black Lives Matter, de eis om politiehervorming en volkswoede in Portland op één radicaal-linkse hoop te gooien, hoopt Trump opnieuw witte kiezers uit de voorsteden aan te trekken die in de peilingen naar Biden toe drijven. 'Het geweld, de chaos en de anarchie in Portland zijn onaanvaardbaar, maar de Democraten geven politieke spelletjes voorrang op vrede terwijl deze president law and order tracht te herstellen' zei de woordvoerder van het Witte Huis Kayleigh McEnany recentelijk. Betogers die in Portland de federale agenten bekampen spelen netjes in de kaarten van Trump, waarschuwde Libby Schaaf, de burgemeester van Oakland, in de New York Times. Ook een voormalige DHS-directeur van oud-president George W. Bush stelt onomwonden dat Trump de ordediensten misbruikt om politieke doeleinden. De echte relschopper is Trump, schrijft het progressieve tijdschrift The Atlantic deze week: 'Het doel van de president (...) was vanaf het begin duidelijk: federale troepen sturen naar (progressieve) steden waar ze niet welkom zijn, wachten dat de problemen starten, en dat als terugwerkende rechtvaardiging aangrijpen en als munitie inzetten voor zijn belaagde herverkiezingscampagne.'