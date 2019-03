Moet Benjamin Netanyahu vrezen voor zijn politieke toekomst?

Huidig Israëlisch premier Benjamin Netanyahu heeft met oppositieleider Benny Gantz een waardige tegenstander voor de parlementsverkiezingen op 9 april. Maar als de nood hoog is voor Netanyahu, is Donald Trump nabij.

Als Israël op 9 april een nieuw parlement kiest, weet het alvast welke kandidaat de favoriet is van het Witte Huis. Donald Trump zei vorige week niet toevallig dat de soevereiniteit van Israël over de Golanhoogte moet worden erkend. Hij ontvangt Israëls huidige premier Benjamin Netanyahu deze week ook nog in Washington voor een ongetwijfeld fraai fotomoment. Het past allemaal in een verkiezingsstrijd die fel en gemeen wordt gevoerd. De oppositie heeft met Benny Gantz, een voormalige stafchef van het Israëlische leger, dit keer een kandidaat ...