Mitch McConnell verklaarde woensdag dat er 'geen realistische weg' is om de premie van 2000 dollar snel door de Senaat goedgekeurd te krijgen. 'De Senaat zal niet onder druk gezet worden om snel meer geleend geld te leveren aan de rijke vrienden van de Democraten die dat niet nodig hebben.'De uitspraak volgde op een tweet van president Trump, die Republikeinen een 'doodswens' toeschreef als ze de verhoging van de premie niet zouden goedkeuren.Mitch McConnell omfloerste de aanval op de eis van de president nog wel. Hij zei dat hij de stemming over de 2000 dollar zou koppelen aan twee andere eisen van de president. Donald Trump wil dat de Senaat een onderzoekscommissie opricht om vermeende verkiezingsfraude te onderzoeken en eist dat sociale media voortaan juridisch aansprakelijk worden voor wat derden op hun platformen publiceren.Een dergelijke koppeling is voor de Democratische minderheid in de Senaat onaanvaardbaar. Dat betekent dat de Senaat, die op 3 januari voor het laatst kan vergaderen, en dan plaats maakt voor de nieuw verkozenen, naar alle waarschijnlijkheid niet in de huidige bezetting zal stemmen over de 2000 dollar, en misschien niet voor Joe Biden op 20 januari de nieuwe president wordt.Woensdag probeerden Democraten in de Senaat voor de tweede dag op rij een eenvoudige stemming over de verhoging te forceren - dat is nu de enige manier om het voorstel snel tot wet te maken (het Huis van Afgevaardigden is al in reces, en kan een gewijzigde wet niet meer bekrachtigen). Toeschouwers konden het bizarre spektakel gadeslaan van gewezen linkse presidentskandidaat Bernie Sanders die een bord met een tweet van president Trump liet aanrukken om zijn pleidooi voor een snelle stemming kracht bij te zetten. Sanders noemde de president 'een onwaarschijnlijke bondgenoot'.Wat is de logica bij McDonnell? Hij is persoonlijk tegen de verhoging gekant. Zoals vele Republikeinen vindt hij dat een premie van 2000 dollar voor de meeste Amerikanen (elke alleenstaande die minder dan 75.000 dollar per jaar verdient, en elk lid van een gezin dat minder dan 150.000 dollar verdient) ook geld toeschuift aan mensen die geen schade hebben geleden door de coronacrisis. Tweede punt voor hem: de kans is groot dat de Senaat de verhoging zou afwijzen. Slechts v van zijn 52 senatoren hebben zich uitgesproken voor de verhoging. Er zijn in totaal 60 stemmen nodig om de verhoging in de Senaat goed te keuren, wat betekent dat alle 48 Democraten en 12 Republikeinen het voorstel moeten ondersteunen. Door het uitstel moeten zijn Republikeinen zich niet publiekelijk uitspreken tegen een voorstel dat volgens peilingen bij grote delen van de bevolking heel populair is. Er speelt wellicht ook persoonlijke animositeit met de president, die enkele boze tweets tegen hem heeft gelanceerd sinds McConnell Joe Biden heeft erkend als 'president elect'. Nog woensdag debatteerde de Senaat over het presidentiële veto tegen het Defensiebudget. De prognose is nu dat de Senaat zaterdag of zondag dat veto zal wegstemmen, zoals het Huis van Afgevaardigden het eerder al deed. Het zou het eerste veto van president Trump worden dat ongegdaan gemaakt wordt door het parlement.De president richt zijn aandacht nu op woensdag 6 januari. Dan moeten het Congres en huidige vicepresident Mike Pence het resultaat van de presidentsverkiezingen bekrachtigen, in wat doorgaans een ceremoniële affaire is. De president roept al enige tijd zijn aanhang op om op dat moment in Washington te demonstreren tegen wat hij betitelt als de 'diefstal' van zijn herverkiezing. De Republikeinse senator Josh Hawley heeft aangekondigd dat hij bezwaar zal aantekenen tegen de bekrachtiging van het resultaat van het Kiescollege. Dat bezwaar zal voor vertraging in de procedure zorgen, maar kan volgens alle specialisten niets meer aan de uitslag veranderen.