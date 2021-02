In een forse mededeling heeft de Republikeinse leider in de VS-Senaat Mitch McConnell uitgehaald naar de 'geschifte leugens en samenzweringstheorieën' die binnen zijn partij opgeld maken. Hij noemde ze 'een kanker'.

Zonder dat ze in de mededeling bij naam genoemd werd, was kersvers parlementslid Marjorie Taylor Greene het doelwit van de mededeling. 'Iemand die gesuggereerd heeft dat misschien het Pentagon niet door een vliegtuig getroffen werd op 11 september, dat de gruwelijke schietpartijen in scholen in scene gezet zijn en dat de Clintons het vliegtuig van John F. Kennedy junior hebben laten neerstorten, leeft niet in de realiteit', aldus McConnell. 'Dit heeft niets te maken met de uitdagingen waar Amerikanen voor staan of met robuuste debatten over inhoud die onze partij kunnen versterken'.

Marjorie Taylor Greene (46), door gewezen president Trump bestempeld als 'een rijzende ster in de partij', en tot voor kort een trouwe aanhangster van de samenzweringstheorieën van QAnon, werd in november 2020 verkozen in de staat Georgia. De Republikeinse leider in het Huis van Afgevaardigden, Kevin McCarthy, katapulteerde haar naar enkele commissies, onder meer naar de commissie Onderwijs - dit ondanks haar bekend scepticisme rond schietpartijen op scholen. In een filmpje is te zien hoe ze overlevende David Hogg van de schietpartij in de Stoneman Douglas High School in Parkland, Florida, op de hielen zat en hem zover probeerde te krijgen toe te geven dat hij deel uitmaakte van een door milljardair George Soros gefinancierde campagne om de wet op vrije wapenverkoop te fnuiken. Bij het bloedbad in die school kwamen zeventien mensen om het leven - daarom voerde Hogg campagne voor strengere wapenwetten bij Congresleden. Wat McConnell citeerde, was maar een fractie van de samenzweringstheorieën die Taylor Greene koesterde. Ze heeft ook beweerd dat een joodse laserstraal uit de ruimte recente branden in de staat Californië heeft veroorzaakt. Let op het adjectief. Een laserstraal uit de ruimte zou al maft genoeg geweest zijn, maar ze slaagde er ook nog in het mafte antisemitisch te maken. Nieuwszender CNN, die haar sociale media napluisde, vond vorige week ook oproepen of toch likes voor oproepen tot geweld. Ze likete dat een kogel door het hoofd van Democratische speaker Nancy Pelosi de snelste manier was om van haar af te komen. Tegen iemand die de doodstraf voor gewezen president Obama eiste, stelde ze in het vooruitzicht dat eraan gewerkt wordt. Volgens een woordvoerder vond Kevin McCarthy de CNN-bevindingen de moeite om een conversatie met haar te organiseren. Dat gesprek werd vorige week beloofd en komt er mogelijk vandaag dinsdag. Tussendoor is hij nog naar Florida gereisd, naar Trumps resort Mar-a-Lago, om zijn trouw aan de gewezen president duidelijk te maken.Intussen eisen de Democraten haar verwijdering uit de commissies, sommigen zelfs uit het Huis van Afgevaardigden. Dat Kevin McCarthy zo flauw op haar uitzinnige theorieën reageert, ja, haar zelfs omarmde, heeft ermee te maken dat hij de Trumpvleugel binnen de partij, de samenzweringsvleugel, te vriend wil houden. McConnell, de leider in de Senaat, heeft lang - zij het afstandelijker en voorzichtiger - dezelfde tactiek gevolgd. Daar is een einde aan gekomen toen hij op 5 januari zijn meerderheid in de Senaat zag verdwijnen. Die dag veroverden Democraten twee 'zekere Republikeinse' zetels in de staat Georgia. Dat Trump, ook weer in een samenzweringstheorie, er maar op hamerde dat hij de verkiezingen gewonnen had, en partijgenoten in Georgia onder druk zette om de uitslag aan te passen door voldoende 'stemmen te vinden' om hem alsnog aan de overwinning te helpen, was van aard om een aantal Republikeinse kiezers weg te jagen van de partij, vond McConnell. Sindsdien neemt hij luidop afstand van Trump, en nog meer sinds het Capitool bestormd werd, de dag na de verkiezingen in Georgia.McConnell nam volgens CNN maandag ook de verdediging op zich van Liz Cheney, de ultraconservatieve dochter van gewezen vicepresident Dick Cheney. Zij wordt in tegenstelling tot Marjorie Taylor Greene wel door vele verkozenen binnen haar partij uitgespuwd nadat ze op 13 januari voor impeachment van Trump had gestemd, als een van tien Republikeinse volksvertegenwoordigers (197 partijgenoten stemden tegen impeachment). Een aantal Republikeinse verkozenen wil dat zij, de derde in rang in het Huis van Afgevaardigden, gedegradeerd wordt. Ze willen ook een tegenkandidaat voor haar ondersteunen bij de volgende verkiezingen.McConnell noemde Cheney, bericht CNN, 'een leider met diepe overtuigingen en de moed om ernaar te handelen. Ze is een belangrijke leider in onze partij en in ons land. Ik ben dankbaar voor wat ze doet...'Marjorie Taylor Greene reageerde via Twitter op de mededeling van Mitch McConnell. 'De echte kanker voor de Republikeinse Partij is zwakke Republikeinen die alleen maar gratierijk verliezen. Daarom verliezen we ons land'.