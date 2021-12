Minstens zes mensen zijn zaterdag gedood bij een zelfmoordaanslag in de stad Beni, in het oosten van de Democratische Republiek Congo, waar het Congolese leger en dat van Oeganda de rebellen van ADF (Allied Democratic Forces) opjagen. Dat melden plaatselijke autoriteiten.

De bom ontplofte aan de ingang van een restaurant waar volgens getuigen meer dan dertig mensen Kerstmis vierden. Het dodental staat voorlopig op zes, inclusief de zelfmoordterrorist, en er vielen dertien gewonden die in plaatselijke ziekenhuizen zijn opgenomen', aldus brigadegeneraal Sylvain Ekenge, woordvoerder van de militaire gouverneur. Het dodental had wellicht hoger kunnen zijn, want volgens een getuige werd de zelfmoordterrorist door veiligheidsagenten verhinderd om de bar vol klanten binnen te gaan.

Door geweld geplaagd

De achtergrond van de aanslag is niet meteen duidelijk. Beni ligt in het noordoosten van Congo. In de door geweld geplaagde provincie Noord-Kivu zijn verscheidene rebellengroepen actief. Alleen al ADF, dat met IS (Islamitische Staat) gelieerd is, bracht volgens de Verenigde Naties sinds begin dit jaar 200 mensen om het leven. Zowat 40.000 mensen werden op de vlucht gedreven.

