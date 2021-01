Bij de ontploffing in het centrum van de Spaanse hoofdstad Madrid zijn minstens twee doden gevallen. Er raakten ook meerdere mensen gewond, zo melden de lokale hulpdiensten. Waarschijnlijk ging het om een gasontploffing.

Ook burgemeester José Luis Martínez-Almeida spreekt van twee doden en verschillende gewonden. De lichamen van een 85-jarige vrouw en een nog niet geïdentificeerde man werden aangetroffen. Lokale media spraken daarnaast ook over acht gewonden, onder wie één iemand die er ernstig aan toe is.

'Het lijkt erop dat er sprake was van een gasontploffing', zegt de burgemeester nog over de oorzaak van de explosie. De ontploffing deed zich woensdag rond 15.00 uur voor in een gebouw in de Calle de Toledo. De Spaanse omroep RTVE spreekt van een 'zeer krachtige' ontploffing. De schok was kilometers verderop nog voelbaar.

Op beelden op sociaalnetwerksites is te zien dat er tot ver in de omtrek puin op straat ligt. De gevel van het zes verdiepingen tellende gebouw is zo goed al volledig weggeblazen. Vlak bij het getroffen gebouw bevindt zich een rusthuis. De bewoners worden uit voorzorg geëvacueerd naar een nabijgelegen hotel. Geen enkele rusthuisbewoner zou gewond zijn geraakt. Ook andere gebouwen in de buurt zijn ontruimd.

Ook burgemeester José Luis Martínez-Almeida spreekt van twee doden en verschillende gewonden. De lichamen van een 85-jarige vrouw en een nog niet geïdentificeerde man werden aangetroffen. Lokale media spraken daarnaast ook over acht gewonden, onder wie één iemand die er ernstig aan toe is. 'Het lijkt erop dat er sprake was van een gasontploffing', zegt de burgemeester nog over de oorzaak van de explosie. De ontploffing deed zich woensdag rond 15.00 uur voor in een gebouw in de Calle de Toledo. De Spaanse omroep RTVE spreekt van een 'zeer krachtige' ontploffing. De schok was kilometers verderop nog voelbaar. Op beelden op sociaalnetwerksites is te zien dat er tot ver in de omtrek puin op straat ligt. De gevel van het zes verdiepingen tellende gebouw is zo goed al volledig weggeblazen. Vlak bij het getroffen gebouw bevindt zich een rusthuis. De bewoners worden uit voorzorg geëvacueerd naar een nabijgelegen hotel. Geen enkele rusthuisbewoner zou gewond zijn geraakt. Ook andere gebouwen in de buurt zijn ontruimd.