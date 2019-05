Minstens negen doden bij IS-aanval in Libië

Minstens negen mensen zijn zaterdag omgekomen bij een aanval van IS op een kazerne in Sebha, een stad in het zuiden van Libië die in handen is van commandant Khalifa Haftar. Dat is vernomen van medische en lokale bronnen.

'Het hoofdkwartier voor de vorming van militairen in Sebha is vroeg zaterdagochtend het doelwit geweest van een terroristische aanslag van IS', zei de burgemeester van de stad, Hamed al-Khayali. Volgens Khayali vielen daarbij negen doden. Een woordvoerder van het Sabha Medisch Centrum (CMS), Osama al-Wafi, bevestigde dit en zei dat bij het CMS negen lichamen zijn geborgen, maar geen gewonden. De aanslag werd later op de dag opgeëist door IS, die daar aan toevoegde dat bij er ook zestien gewonden zijn gevallen. Sebha, de hoofdstad van zuidelijk Libië, ligt 650 km ten zuiden van Tripoli en wordt gecontroleerd door het zelfbenoemde Libische Nationale Leger (NLA) van commandant Khalifa Haftar, de sterke man van het oosten van Libië. Die lanceerde midden januari een operatie om het gebied 'te zuiveren van terroristische en criminele groepen' . De ANL nam controle over de stad nadat ze de steun kreeg van lokale stammen. De Libische generaal Haftar had zijn troepen eerder deze maand laten optrekken naar Tripoli. Daar heeft de door de VN gesteunde regering van premier Fayez al-Sarraj haar zetel. Haftar is gelieerd met het parlement in Oost-Libië, dat wordt beschouwd als een tegenregering.