Bij een raketaanval van zondag op de Amerikaanse ambassade in Bagdad is minstens één persoon gewond geraakt. Dat heeft een hooggeplaatste verantwoordelijke, die anoniem wil blijven, aan het Franse persagentschap AFP gezegd.

Het is momenteel niet duidelijk of het slachtoffer van Amerikaanse dan wel Iraakse origine is.

Eerder had een bron bij de veiligheidsdiensten al gemeld dat drie raketten in de Iraakse hoofdstad Bagdad op en rond de Amerikaanse ambassade zijn neergekomen. Eén projectiel sloeg rond etenstijd in op een cafetaria, twee andere raketten kwamen in de buurt terecht.

De voorbije maanden werden regelmatig raketten afgevuurd in de richting van de sterk beveiligde groene zone in Bagdad, maar het is de eerste keer dat de Amerikaanse ambassade rechtstreeks geraakt wordt.

