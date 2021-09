Bij de zware regenval en overstromingen die woensdagavond New York en omgeving hebben getroffen, zijn 29 mensen om het leven gekomen. Dat meldt lokale overheden. Media hebben het over meer dan 40 doden. Het gaat om de restanten van orkaan Ida, die ook al zwaar huis hield in het zuiden van de VS.

Het noodweer dat het noordoosten van de Verenigde Staten heeft geteisterd, heeft in de staten New Jersey, New York en Pennsylvania aan zeker 29 mensen het leven gekost. De uitlopers van de orkaan Ida leidden er tot uitzonderlijk hevige neerslag, tornado's en talrijke overstromingen en modderstromen. De impact was des te groter omdat de recordregen op korte tijd viel, binnen vier uur.

Nieuwszender NBC bericht dat in New Jersey veertien mensen om het leven zijn gekomen en in de stad New York twaalf, van wie er elf in de kelder van hun huis in de val zaten. In beide staten is de noodtoestand afgekondigd. In een voorstad van Philadelphia lieten drie mensen het leven.

In het centrum van de stad New York werden recordhoeveelheden neerslag gemeten. Burgemeester Bill de Blasio noemde het noodweer en de talrijke overstromingen in de stad 'een historische gebeurtenis'. Er zijn ook metroverbindingen ondergelopen en treinen en vluchten zijn uitgevallen als gevolg van de wateroverlast. Er doken beelden op van een bus in New York City die tijdens een rit tot de zitbanken onder water kwam te staan.

Gouverneur Kathy Hochul van de staat New York, die het had over een 'Niagarawaterval' die over de staat neerdonderde, riep op tot verbetering van de infrastructuur, waar de staat volgens haar al veel in investeert. Zij riep verzekeraars op claims voortvarend op te nemen.

Tornado's

IIn New Jersey zitten meer dan 80.000 huishoudens en bedrijven zonder stroom. Net zoals in New York zijn in deze staat tientallen millimeters regen gevallen, waardoor wegen onderliepen. Honderden vluchten in de regio zijn geschrapt. In New Jersey werd ook een 'grote en extreem gevaarlijke' tornado waargenomen.

Waarschuwingen voor tornado's waren woensdag van kracht in de staten Pennsylvania, New Jersey en Delaware. 'Dit is een levensbedreigende situatie, rondvliegend puin kan dodelijk zijn', aldus de Amerikaanse weerdienst. Ook is er kans op tornado's in de staat New York, al lopen de voorspellingen daarover nog uiteen.

Het zeer slechte weer wordt veroorzaakt door de restanten van Ida, die eind vorige week als orkaan met windstoten tot 241 kilometer per uur aan land kwam in de zuidelijke staat Louisiana. Daar kwamen vijf mensen om het leven en een miljoen huishoudens zaten zonder stroom.

Biden: 'Stormen, overstromingen en branden zijn het bewijs van de klimaatcrisis'

De Amerikaanse president Joe Biden ziet de verwoestende stormen en bosbranden in de VS als een bewijs van de klimaatcrisis. De infrastructuur van het land moet worden aangepast aan de bedreigende situatie, zei hij donderdag in het Witte Huis.

Stormen, overstromingen en branden zullen in de toekomst vaker voorkomen en ernstiger zijn, zei Biden nog. 'We moeten handelen.'

Biden bedankte iedereen die geholpen heeft voor hun inspanningen. Biden beloofde dat de slachtoffers van Ida steun zouden krijgen van de federale regering. Hetzelfde geldt voor de slachtoffers van de bosbranden in de Sierra Nevada in Californië.

