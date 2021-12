Bij twee ongevallen met migrantenbootjes zijn in de buurt van de Griekse eilanden minstens 27 mensen om het leven gekomen. Dat meldt de lokale kustwacht.

Een bootje met migranten is vrijdag gezonken de buurt van het eiland Paros, in de Egeïsche Zee. Er werden 16 lichamen geborgen, onder wie een kind, en 63 mensen konden gered worden, zegt de Griekse kustwacht.

Enkele uren voordien haalde de kustwacht elders elf lichamen uit het water. Het ging om opvarenden van een boot met een honderdtal vluchtelingen en migranten aan boord die donderdag gestrand was op een eilandje in het zuiden van Griekenland. Een negentigtal mensen, onder wie 27 kinderen, werd vrijdagochtend geëvacueerd van het eilandje, ten noorden van het eiland Antikythera, halverwege Kreta en Griekse vasteland. De reddingsoperatie werd er voortgezet omdat het niet duidelijk is hoeveel mensen aan boord het vaartuig waren, verduidelijkte een kustwachtverantwoordelijke.

Ook daags voordien lieten mensen die Europa poogden te bereiken het leven. Woensdag stierven minstens drie migranten toen een bootje zonk in de Egeïsche Zee, in de buurt van het eiland Folegandros. Tientallen migranten die ook aan boord zaten, waren vrijdag nog steeds vermist. Dertien mensen, vooral uit Irak maar ok afkomstig uit Syrië en Egypte, werden gered.

Migranten proberen het Griekse vasteland of Italië te bereiken via de Turkse Egeïsche kust of via andere landen in het oostelijke Middellandsezeegebied. De Griekse kustwacht vermoedt dat 11.000 personen de voorbije maanden erin geslaagd zijn om zo naar Italië te reizen. Officiële cijfers over het aantal doden bestaan er niet.

Sea-Watch redt 180 migranten op Middellandse Zee

Vrijwilligers van de Duitse hulporganisatie Sea-Watch hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag zo'n 180 bootmigranten op de Middellandse Zee gered. Aan boord van het schip Sea-Watch 3 zijn nu ongeveer 270 mensen, deelde de hulporganisatie zaterdag mee.

De crew van Sea-Watch 3 was vrijdag in haar operationele gebied in het centrum van de Middellandse Zee aangekomen en niet veel later gestart met het redden van de eerste schipbreukelingen in de internationale wateren ten zuiden van het Italiaanse eiland Lampedusa.

In Italië kwamen dit jaar tot nog toe al zo'n 47 procent meer migranten in boten aan dan in 2020. De reddingsoperaties van privé-hulporganisaties, die de geredde migranten in de regel naar Sicilië brengen, zijn in Italië en de Europese Unie politiek omstreden.

Volgens critici zou het beter zijn als criminelen niet zoveel mensen in gevaar konden brengen. Sommige ministers van Binnenlandse Zaken binnen de EU verdenken de hulporganisaties ervan met Libische mensensmokkelaars samen te werken. De ngo's ontkennen dat en stellen dat ze zich onverkort aan internationale wetten houden. Hun kritiek luidt dat de EU machteloos toekijkt.

Een bootje met migranten is vrijdag gezonken de buurt van het eiland Paros, in de Egeïsche Zee. Er werden 16 lichamen geborgen, onder wie een kind, en 63 mensen konden gered worden, zegt de Griekse kustwacht.Enkele uren voordien haalde de kustwacht elders elf lichamen uit het water. Het ging om opvarenden van een boot met een honderdtal vluchtelingen en migranten aan boord die donderdag gestrand was op een eilandje in het zuiden van Griekenland. Een negentigtal mensen, onder wie 27 kinderen, werd vrijdagochtend geëvacueerd van het eilandje, ten noorden van het eiland Antikythera, halverwege Kreta en Griekse vasteland. De reddingsoperatie werd er voortgezet omdat het niet duidelijk is hoeveel mensen aan boord het vaartuig waren, verduidelijkte een kustwachtverantwoordelijke.Ook daags voordien lieten mensen die Europa poogden te bereiken het leven. Woensdag stierven minstens drie migranten toen een bootje zonk in de Egeïsche Zee, in de buurt van het eiland Folegandros. Tientallen migranten die ook aan boord zaten, waren vrijdag nog steeds vermist. Dertien mensen, vooral uit Irak maar ok afkomstig uit Syrië en Egypte, werden gered.Migranten proberen het Griekse vasteland of Italië te bereiken via de Turkse Egeïsche kust of via andere landen in het oostelijke Middellandsezeegebied. De Griekse kustwacht vermoedt dat 11.000 personen de voorbije maanden erin geslaagd zijn om zo naar Italië te reizen. Officiële cijfers over het aantal doden bestaan er niet. Vrijwilligers van de Duitse hulporganisatie Sea-Watch hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag zo'n 180 bootmigranten op de Middellandse Zee gered. Aan boord van het schip Sea-Watch 3 zijn nu ongeveer 270 mensen, deelde de hulporganisatie zaterdag mee.De crew van Sea-Watch 3 was vrijdag in haar operationele gebied in het centrum van de Middellandse Zee aangekomen en niet veel later gestart met het redden van de eerste schipbreukelingen in de internationale wateren ten zuiden van het Italiaanse eiland Lampedusa.In Italië kwamen dit jaar tot nog toe al zo'n 47 procent meer migranten in boten aan dan in 2020. De reddingsoperaties van privé-hulporganisaties, die de geredde migranten in de regel naar Sicilië brengen, zijn in Italië en de Europese Unie politiek omstreden.Volgens critici zou het beter zijn als criminelen niet zoveel mensen in gevaar konden brengen. Sommige ministers van Binnenlandse Zaken binnen de EU verdenken de hulporganisaties ervan met Libische mensensmokkelaars samen te werken. De ngo's ontkennen dat en stellen dat ze zich onverkort aan internationale wetten houden. Hun kritiek luidt dat de EU machteloos toekijkt.