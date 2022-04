Minstens 25 slachtoffers bij ontploffing in sjiitische moskee in Afghanistan

Bij een ontploffing in een sjiitische moskee in Mazar-i-Sharif, in het noorden van Afghanistan, zijn donderdag minstens 25 mensen omgekomen, zo heeft een plaatselijke leidinggevende van de taliban aan het Franse persbureau AFP gezegd. Twee dagen geleden was er een aanslag tegen een school in een sjiitische wijk in de hoofdstad Kaboel.

Moskee in Mazar-i-Sharif, Afghanistan. © getty