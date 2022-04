Minstens 23 mensen zijn in de Filipijnen om het leven gekomen bij aardverschuivingen en overstromingen, veroorzaakt door de eerste tropische storm van het jaar op de archipel. Dat meldt de Filipijnse politie maandag. Storm Megi, die lokaal Agaton wordt genoemd, raast al sinds zondag over de Filipijnen.

Reddingswerkers hebben twintig lichamen geborgen in Baybay City, op 599 kilometer ten zuidoosten van Manilla. Tientallen huizen werden bedolven bij de aardverschuivingen, zei luitenant-kolonel Joemen Collado van de politie. Andere slachtoffers werden meegesleurd door woeste waterstromen. Reddingswerkers zijn nog steeds op zoek naar vermisten, maar het is onduidelijk hoeveel dat er zijn. 'We tellen er zes, maar het zijn er waarschijnlijk meer', zei Collado.

Drie andere mensen zijn omgekomen door aardverschuivingen en overstromingen in de zuidelijke provincies Davao Oriental en Davao De Oro, meldde het nationale rampenagentschap. Volgens het agentschap zagen 17.892 mensen zich gedwongen om hun huizen in zeventien provincies te verlaten door storm Megi.

De storm teistert de oostkusten van de Filipijnen al sinds zondag met stortregens. Meer dan 1.100 mensen strandden er in zeehavens nadat reizen over zee waren opgeschort, meldde de kustwacht. Volgens de meteorologische dienst is Megi intussen afgezwakt tot een tropische depressie en met aanhoudende winden tot 45 kilometer per uur en windstoten tot 60 kilometer per uur.

De meteorologische dienst verwacht dat Megi een lus maakt naar het oosten voor de depressie uitraast in de Filippijnse Zee, waar het de tropische storm Malakas zal tegenkomen, die richting de Filipijnen beweegt. Malakas brengt aanhoudende winden tot 100 kilometer per uur en windstoten tot 125 kilometer per uur met zich mee. De storm zet vaart naar het noordwesten van de archipel.

Gemiddeld twintig tropische stormen doen jaarlijks de Filipijnen aan.

