De Somalische veiligheidsdiensten hebben maandag een einde gemaakt aan een urenlange belegering van een populair hotel in hoofdstad Mogadishu, door terroristen van Al-Shabaab. Bij de belegering zijn zeker zeventien doden gevallen, onder wie vijf burgers.

Dat meldt de politie. Er vielen ook een dertigtal gewonden, onder wie tien burgers. De veiligheidstroepen konden veel mensen redden, ook generaals van het leger, en een dertigtal gewonden werden naar het ziekenhuis gebracht.

Aanslag en aanval

Op de zelfmoordaanslag met een bomauto aan de ingang van Hotel Afrik volgde massaal geweervuur, meldde de verslaggever van dpa ter plaatse.

Verondersteld wordt dat minstens vijf militanten deelnamen aan de aanval en sommige van hen bliezen zichzelf op in het hotel.

De soennitische terreurmilitie Al-Shabaab zei op haar radiostation dat haar strijders in het hotel waren.

Hotel Afrik is in trek bij politici, journalisten en ambtenaren.

Somalië moet voor 8 februari presidents- en parlementsverkiezingen houden, maar de voorbereidingen zijn verzand in meningsverschillen tussen de regering en de deelstaten.

