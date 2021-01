Zeker zeventien mensen zijn gedood bij de aanslag op een hotel in het centrum van de Somalische hoofdstad Mogadishu. Op de zelfmoordaanslag met een bomauto aan de ingang van Hotel Afrik volgde massaal geweervuur, meldde de verslaggever van dpa ter plaatse.

Het dodental kan nog stijgen want de veiligheidstroepen zijn nog aan het vechten tegen de islamistische strijders in het hotel. Politieagent Ali Hassan zei dat er verwarring in en buiten het hotel was terwijl de veiligheidstroepen de belegering probeerden te beëindigen.

De veiligheidstroepen konden veel mensen redden, ook generaals van het leger, en een dertigtal gewonden werden naar het ziekenhuis gebracht. Verondersteld wordt dat minstens vijf militanten deelnamen aan de aanval en sommige van hen bliezen zichzelf op in het hotel.

De soennitische terreurmilitie Al-Shabaab zei op haar radiostation dat haar strijders in het hotel waren.

Afrik wordt gefrequenteerd door politici, journalisten, ambtenaren.

