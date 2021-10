Minister Kitir, die van 7 tot 10 november naar de klimaattop in Glasgow trekt, wil daar vooral de nadruk leggen op het belang om internationaal de krachten te bundelen tegen de opwarming van de aarde. 'Als we de klimaatverandering in kwetsbare landen aanpakken, winnen we daar allemaal bij.'

'We mogen niet vergeten voor wie we de COP26 organiseren,' aldus minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir (Vooruit), die zondag een balans opmaakt na een zesdaags bezoek aan Burkina Faso en Senegal, en daarbij vooral wijst naar de ontwikkelingslanden en de jongeren.

Sahel

Het bezoek van minister Kitir aan Afrika stond hoofdzakelijk in het teken van de klimaatverandering. De Sahel heeft zwaar te lijden onder de opwarming van de aarde en verwoestijnt zienderogen, met alle gevolgen van dien voor de lokale bevolking, die grotendeels afhankelijk is van de landbouw voor voedsel en inkomen. Met een bezoek ter plaatse wilde minister Kitir met eigen ogen aanschouwen wat de gevolgen van de klimaatverandering zijn in Afrika en die ervaring meenemen naar de COP26 in Glasgow.

Daarvoor sprak ze in Burkina Faso en Senegal onder meer met landbouwers, bezocht ze projecten om verschaalde grond opnieuw vruchtbaar te maken en organisaties die werk maken van herbebossing (om de verwoestijning tegen te gaan), en had ze ook een gesprek met de Senegalese president Macky Sall. Praten met de mensen ter plaatse, die de klimaatverandering letterlijk en figuurlijk aan den lijve ondervinden, maakt die veel concreter, zegt Kitir. 'We spreken vaak over de klimaatverandering. De jongeren komen op straat voor klimaatmarsen. Maar hier op het terrein zie je over wie en over wat het gaat. Je ziet hoe het water opdroogt en de mensen nog onvoldoende van hun grond kunnen leven. Je ziet hoe de vrouwen en de jongeren diegenen zijn die de hoogste prijs betalen en gaan betalen.'

Klimaatjongeren

'En ook hier zijn de jongeren begaan met het klimaat', zegt Kitir, die in Burkina Faso een gesprek had met Burkinese klimaatjongeren. 'Dat zijn net als bij ons jongeren die recht staan en zeggen 'let's act now, het gaat over onze toekomst, over onze planeet, over onze perspectieven en mogelijkheden'.'

Kitir was ook onder de indruk van de boodschap van de Senegalese president Macky Sall, met wie ze een onderhoud had. Die liet haar weten dat hij niet naar de COP gaat omdat hij teleurgesteld is omdat de Westerse landen hun beloftes van de vorige klimaattop tegenover de ontwikkelingslanden niet nakomen. 'Dat was een sterke boodschap', zegt Kitir. 'De ontwikkelingslanden zijn diegenen die vandaag de dag het meest met de gevolgen van de klimaatverandering worden geconfronteerd. Zij hebben meer dan recht om hun teleurstelling te uiten en te zeggen dat er meer moet gebeuren. Hun bevolking voelt de gevolgen elke dag', aldus de minister. 'Als zij niet meer naar de COP gaan omdat wij onze engagementen niet nakomen, dan zitten we met een probleem.'

'Hetzelfde geldt voor de jongeren over wie het ook gaat', aldus nog Kitir. 'Ook hen moeten we een stem geven op de klimaattop. We mogen niet vergeten voor wie we de COP organiseren.'

Actie

Minister Kitir is na het bezoek van zes dagen uiteindelijk nog het meest onder de indruk van de mensen zelf. 'Van de kracht die ze uitstralen. Ze staan voor zulke grote uitdagingen, maar zijn toch niet gelaten, gedragen zich niet als slachtoffer. Het zijn mensen die zich eigenlijk heel sterk presenteren en aangeven van 'ik ben klaar, ik wil niet dat iemand dit voor mij doet, ik wil dit zelf doen. Ik moet niets gratis krijgen, maar geef mij gewoon die kans'. Finaal gaat het daarover', aldus minister Kitir.

'Ik ben er absoluut van overtuigd dat we iets kunnen doen aan de klimaatverandering. Maar: 'it is time to act now'. Dat is de roep van iedereen. De roep van de mensen die bij ons op straat zijn gekomen en de roep van de mensen hier. Het is tijd dat we actie ondernemen', besluit Kitir

