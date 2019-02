Militanten van Italiaanse Vijfsterrenbeweging stemmen tegen proces voor Salvini

Ongeveer zes op tien van de militanten stemden in het voordeel van Salvini, wiens partij Italië bestuurt sinds juni in een coalitie met M5S. Meer dan 52.000 militanten namen maandagavond deel aan de stemming via een online platform, 'Rousseau'.

'Het hoge aantal stemmers toont nogmaals aan dat Rousseau werkt en bevestigt de deugdelijkheid van ons instrument van directe democratie', zegt vicepremier Luigi Di Maio, de leider van M5S.

De beslissing om de stemming te organiseren, verdeelde de antisysteempartij sterk. De leiders van M5S, maar ook van de Lega, waarschuwden dat ze zou kunnen leiden tot een regeringscrisis als de uitkomst nadelig zou uitvallen voor Salvini.

Een speciale rechtbank voor ministers had een procedure wegens 'opsluiting van personen' gelanceerd tegen Salvini. Hij wordt ervan beschuldigd dat hij in augustus dagenlang verhinderde dat 177 geredde vluchtelingen en migranten zouden ontschepen van een schip van de Italiaanse kustwacht. De opvarenden werden uiteindelijk verdeeld over verschillende EU-landen.

De finale beslissing om Salvini te vervolgen, komt een Senaatscommissie toe, die dinsdag bijeenkomst, en nadien de voltallige Senaat. M5S en de Lega zijn daarin in de meerderheid. Rekening houdend met het resultaat van de online stemming zou de M5S, net als de Lega, de vervolging van Salvini moeten weigeren.

De kwestie verdeelt M5S, een beweging die gebaseerd is op de principes van transparantie, integriteit en participatieve democrate. Enerzijds is er de 'rechtlijnige' vleugel, die vindt dat het gerecht niets in de weg mag gelegd worden, anderzijds zijn er de 'realisten', die willen vermijden dat de regeringscoalitie uit elkaar valt.