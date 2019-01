Mike Pompeo moet duidelijkheid scheppen over Trumps Midden-Oostenpolitiek

Als de plannen niet weer worden gewijzigd, spreekt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo volgende week in Caïro. Dat is toevallig dezelfde Arabische hoofdstad waar president Barack Obama in 2009 zijn toen opgemerkte toespraak tot de moslimwereld hield. Het idee zou zijn dat Pompeo de politiek van het Witte Huis in het Midden-Oosten toelicht, en daar is ook nood aan. Na de onverwachte beslissing van president Donald Trump om tegen het advies van het Pentagon en zonder overleg troepen terug te trekken uit Syrië en Afghanista...