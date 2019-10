De Verenigde Staten en Turkije zijn een tijdelijke wapenstilstand in Syrië overeengekomen. Dat zegt de Amerikaanse vicepresident Mike Pence na een ontmoeting met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan in Ankara.

Turkije zal zijn militaire operatie op pauze zetten om de Syrisch-Koerdische milities gedurende 120 uur (vijf dagen) de gelegenheid te geven zich terug te trekken uit de 'veiligheidszone'. Daarna zal de operatie eindigen, zei Mike Pence.

Met de uitvoering van het staakt-het-vuren zullen de Verenigde Staten geen nieuwe sancties aan Turkije opleggen. Na een permanent bestand zullen de VS de Amerikaanse sancties die al van kracht zijn, intrekken, zei Pence nog.

De Amerikaanse president Donald Trump tweette meteen dat door deze beslissing 'miljoenen levens gered worden'.

Great news out of Turkey. News Conference shortly with @VP and @SecPompeo. Thank you to @RTErdogan. Millions of lives will be saved! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 17, 2019

Pence zei dat de terugtrekking van de Koerdische militie YPG (Volksbeschermingseenheden) van de Turkse grens al begonnen was. 'Ons engagement ten aanzien van Turkije is dat we met YPG-leden samenwerken om de komende 120 uur een ordentelijke terugtrekking mogelijk te maken', aldus de vicepresident.

De Syrisch-Koerdische troepen zullen zich volgens hem tot 32 kilometer van de grens terugtrekken.

Assad reageert

Eerder op de dag had de Syrische president Bashar al-Assad nog gezegd dat hij van plan is om 'alle legitieme middelen' in te zetten tegen het Turkse offensief in het noorden van Syrië. Dat staat in een boodschap die het Syrische presidentschap op de sociale media heeft verspreid.

Damascus heeft het leger al ingezet in het gebied in steun van de Koerdische troepen, tegen wie Turkije het offensief in het gebied voert.

Het is voor het eerst dat Assad reageert sinds zijn leger is ingezet in het noordelijke gebied, op vraag van de Koerdische semi-autonome autoriteit.

Verbond

Assad hekelde de 'agressie' van Turkije en verzekerde dat Syrië daarop zal reageren en die agressie 'het hoofd zal bieden, onder alle vormen, in eender welke regio van het Syrische grondgebied en met alle beschikbare legitieme middelen'.

Dat de Koerdische strijders samen met de Syrische regeringstroepen in bepaalde gebieden gezamenlijk strijd leverden tegen de Syrische milities die aan de zijde van Turkije strijden, illustreert die ongewone toenadering tussen Damascus en de Koerdische minderheid in Syrië.

De Syrische president benadrukte dat Syrië had gereageerd op 'de flagrante invasie' van Turkije in 'verschillende plaatsen, door zijn agenten en zijn terroristen te treffen'. Assad deed zijn uitspraken toen hij een raadgever van de Iraakse premier voor de nationale veiligheid ontving.

Corridor

De Koerdische autoriteiten in het noordoosten van Syrië vragen intussen een humanitaire corridor om burgers en gewonden te evacueren uit de stad Ras al-Ain, die omsingeld wordt door Turkse troepen.

Bombardementen hebben een ziekenhuis beschadigd in Ras al-Ain, een stad dicht bij de Turkse grens, stellen de Koerdische troepen en het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR). 'Het medisch personeel in het gebouw is omsingeld', verklaart het Observatorium.

Het Turkse leger en haar Syrische hulptroepen zijn donderdag opgerukt naar Ras al-Ain nadat ze de controle namen over bijna de helft van de stad, zegt het SOHR. 'Veel burgers zijn omsingeld in de stad', stelt de semi-autonome Koerdische administratie. 'Medische konvooien zijn het doelwit van systematische bombardementen.'

Daarom vraagt de administratie een interventie van de internationale gemeenschap om 'een beveiligde humanitaire corridor te openen' om burgers en gewonde burgers te evacueren. Die oproep doet ze aan de internationale coalitie onder leiding van de Verenigde Staten, die partner van de Koerdische troepen zijn in de strijd tegen de groep Islamitische Staat (IS), maar ook aan Rusland, een bondgenoot van het regime van Bashar al-Assad.