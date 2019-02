Michel pleit bij Saoedische koning Salman voor meer stabiliteit in Midden-Oosten

In de Egyptische badstad Sharm el-Sheikh zitten de leiders van de Europese Unie maandag aan tafel met hun ambtgenoten van de Arabische Liga. De top onderstreept dat de Europeanen ook voor realpolitik kunnen kiezen in hun buitenlands beleid. 'Niet evident, maar wel noodzakelijk', zo meent premier Charles Michel. 'Ofwel praten we enkel onder ons, ofwel praten we met alle actoren om onze waarden te verdedigen.'