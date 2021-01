Met Joe Biden als Amerikaans president rekent de Europese Unie op een 'hernieuwing van de alliantie' met de Verenigde Staten. Dat heeft Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad, zondag gezegd in het Nederlandse debatprogramma 'Buitenhof'.

Michel noemde het verloop van de Amerikaanse presidentverkiezingen - met ongefundeerde beweringen van fraude door huidig president Donald Trump en zijn Republikeinse partij - en de bestorming van het Capitool vorige week 'een bijzonder vreemde situatie'. Maar de nieuwe regering onder de Democraat Joe Biden, die woensdag de eed aflegt, leidt tot 'meer hoop en meer optimisme' bij Michel.

'We hebben in het verleden vastgesteld dat het moeilijk was om een normale dialoog met president Trump en zijn administratie te hebben. We denken dat het met Biden makkelijker gaat zijn', aldus de Europese Raadsvoorzitter. Onder meer wat internationale samenwerking en klimaatakkoorden betreft, ziet Michel in hem 'een bondgenoot'.

Maar zelfs onder Biden zullen er volgens Michel hete hangijzers zijn, zoals handel. 'Maar we willen ook met de VS spreken over moeilijke thema's', luidde het. 'Daarom heb ik Joe Biden uitgenodigd om zo snel mogelijk, hoop ik, naar Brussel te komen voor een vergadering met de 27 Europese leiders.'

