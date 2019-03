Michel Barnier: 'Risico op harde brexit is nog nooit zo groot geweest'

Als het Britse parlement woensdagavond zoals verwacht tegen een 'no deal' stemt, zal het donderdag de vraag voorgelegd krijgen of de regering-May bij de Europese Unie om een uitstel van de brexit moet vragen. 'Het is de verantwoordelijkheid van het Verenigd Koninkrijk om ons te zeggen wat het wil. Welke lijn houdt het aan? Dit is de vraag die moet worden beantwoord. De onderhandelingen verlengen, maar om wat te doen?', zei Barnier woensdag in Straatsburg. Hij vindt dat Londen eindelijk duidelijk moet maken welke relatie het na de brexit met de EU wil.

Barnier herhaalde nogmaals dat het dinsdag verworpen uittredingsakkoord, dat tot stand kwam na onderhandelingen die anderhalf jaar duurden, het enige akkoord is dat op tafel ligt. 'Als het VK de EU nog altijd op een geordende manier wil verlaten, dan is dit verdrag het enige mogelijke. Ik zou willen dat dit goed begrepen wordt.' Volgens Barnier 'is de situatie zeer ernstig' en is het risico op een 'no deal', ook al zou dat 'per ongeluk' zijn, nog nooit zo hoog geweest. 'Ik vraag iedereen om dit risico niet te onderschatten, en de gevolgen evenmin.' De Europese Unie heeft nooit gewerkt aan een brexit zonder akkoord, maar 'is klaar om met die situatie om te gaan', besloot de Fransman.