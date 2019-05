De pas overleden Duits-Amerikaanse fotograaf Michael Wolf legde de vinger op de maatschappelijke wonde die verscholen was tussen de plooien van de moderne consumptiemaatschappij, schrijft Ludo Bekkers.

Onlangs overleed in Hong Kong de Duits-Amerikaanse fotograaf Michael Wolf. Hij zal vooral herinnerd worden als de kunstenaar die in Hong Kong de torengebouwen fotografeerde met hun eindeloze repetitieve vensterpartijen en in Tokio de overvolle metrostellen waar de forensen dagelijks platgedrukt tegen ramen en deuren geduwd stonden.

...