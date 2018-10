Mexico opent zijn grens voor vrouwen en kinderen uit de 'karavaan' migranten

De Mexicaanse autoriteiten hebben aangekondigd zaterdag hun grens te hebben geopend voor vrouwen en kinderen die deel uitmaken van de 'karavaan' van duizenden migranten, in hoofdzaak Hondurezen. Zij staan op een brug aan de grens met Guatemala, in de hoop de VS binnen te raken.