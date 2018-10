'Met de huidige politieke wil verdubbelt de aanvaardbare klimaatopwarming '

Dramatisch onvoldoende. Dat zeggen negentig wetenschappers van het toonaangevende VN-klimaatpanel IPCC in een nieuw rapport over de huidige plannen van wereldregeringen om klimaatverandering in te dijken. Knack sprak met hoofdauteur en klimaatwetenschapper Elmar Kriegler. 'We moeten nu reageren.'