De slachtoffers van de mesaanval in Würzburg zijn overwegend vrouwen. Dat heeft de politie zaterdag laten weten. Behalve de doden zijn ook de meeste gewonden vrouwen. In de Duitse deelstaat Beieren worden de vlaggen zaterdag halfstok gehangen

Of de vermoedelijke dader, een 24-jarige Somalische man, bewust vrouwen uitkoos als slachtoffers, is voorlopig niet duidelijk. Daarvoor is verder onderzoek nodig. Intussen is wel duidelijk dat de Somaliër in januari van dit jaar in een daklozencentrum in Würzburg bij een ruzie naar een mes heeft gegrepen. Dat heeft het openbaar ministerie van Bamberg laten weten. Niemand raakte gewond. De politie stelde wel een onderzoek in wegens bedreiging en belediging. De Somaliër kwam in de psychiatrie terecht. In juni zou hij bovendien iemand lastiggevallen hebben in het centrum van Würzburg. De man werd opnieuw opgenomen in de psychiatrie, maar kwam een dag later vrij.

De plaats waar de mesaanval zich voordeed, wordt zaterdag nog altijd afgezet door de politie. Aan de gevel van de getroffen winkel in het centrum van Würzburg hebben mensen bloemen en kaarsen neergelegd. De winkels en cafés in de onmiddellijke omgeving zijn wel heropend, zo meldden ooggetuigen.

Bij de aanval in een kledingwinkel, in een bank en op straat vielen vrijdagavond drie doden en raakten minstens vijf mensen ernstig gewond. Twee van hen zouden in levensgevaar zijn. Daarnaast raakte een onbekend aantal mensen ook lichtgewond. Een woordvoerder van de politie kan voorlopig nog geen commentaar geven over de toestand van de overlevende slachtoffers.

De politie probeert nu te achterhalen wat het motief was van de dader, die de voorbijgangers schijnbaar lukraak neerstak. De dader ligt momenteel gewond in het ziekenhuis, nadat hij door een politieagent werd neergeschoten.

De verdachte is een 24-jarige Somalische man, die al ongeveer vijf jaar in Duitsland zou wonen en in een opvangcentrum voor daklozen in Würzburg verbleef. Hij volgde een psychiatrische behandeling. Zijn mentale toestand geldt als een mogelijke verklaring voor de gewelddadige actie, maar er wordt ook onderzocht of er sprake kan zijn van een islamistisch motief.

Er zal zaterdag nog een persconferentie volgen waarop meer informatie wordt gegeven. Maar het is nog niet duidelijk wanneer die zal plaatsvinden.

