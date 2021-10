De huidige piek van de energieprijzen moet 'duidelijk onderscheiden' worden van het Europese klimaatbeleid. Dat heeft afscheidnemend Duits bondskanselier Angela Merkel donderdag betoogd bij haar aankomst op een Europese top in Brussel waar de hoge gas- en stroomprijzen besproken worden.

De energieprijzen moeten volgens Merkel 'duidelijk onderscheiden worden van de uitdagingen in de strijd tegen klimaatverandering'. 'Fit for 55 is iets anders', zo verwees de bondskanselier naar de ambitieuze klimaatmaatregelen die de Europese Commissie heeft gepresenteerd om de uitstoot van broeikasgassen in de Europese Unie tegen 2030 met 55 procent in te dijken.

Polen en Hongarije daarentegen leggen een verband tussen de huidige prijsstijgingen en de klimaatvoorstellen. Met name de geplande invoering van CO2-uitstootrechten voor het transport en gebouwen dreigt volgens de Hongaarse premier Viktor Orban de middenklasse 'op de knieën te brengen'. 'Wat (vicevoorzitter van de Commissie, nvdr) Timmermans voorstelt, zal de middenklasse vermoorden', fulmineerde hij.

Merkel, die mogelijk haar laatste EU-top bijwoont, pleitte voor 'een voorzichtige reactie' op de situatie. Duitsland behoort tot die lidstaten die menen dat de huidige piek tijdelijk is en die geen drastische ingrepen in de marktwerking willen. 'We moeten eerder meer markt hebben', stelde Merkel, die toevoegde dat de lidstaten op nationaal niveau maatregelen kunnen nemen om de factuur voor de consumenten te verlichten.

Dat hebben de meeste lidstaten inmiddels gedaan. Landen als Spanje en Frankrijk pleiten echter ook voor meer diepgaande maatregelen. Spanje bijvoorbeeld voert een offensief voor de gemeenschappelijke aankoop van gas. 'Dat is iets waar ons land zich niet tegen verzet, maar ik ben niet zeker of het voor België veel verschil gaat maken', reageerde premier Alexander De Croo. Hij wees erop dat de toevoer van gas naar België heel gedifferentieerd is en ons land in tegenstelling tot Spanje over een grote interconnectiviteit met andere markten beschikt. 'In de discussie op lange termijn is er maar één uitkomst, en dat is meer investeren in hernieuwbare energie, waardoor we minder afhankelijk zijn van prijsschommelingen', besloot De Croo.

