De Israëlische advocaat Omer Shatz heeft Angela Merkel en andere Europese politici voor het Internationaal Strafhof in Den Haag gedaagd. Hij acht hen medeverantwoordelijk voor de ellende van de vluchtelingen op de Middellandse Zee.

Sinds 2014 zijn er meer dan 18.000 mensen verdronken in de Middellandse Zee. Sommigen noemen dat ongelukken, anderen een tragedie. Niet Omer Shatz. De jurist, die internationaal recht doceert aan Yale University, is duidelijk. 'Ik noem het een misdaad.' In juni diende hij samen met collega Juan Branco een klacht in bij het Internationaal Strafhof in Den Haag, waarin ze de migratiepolitiek van de lidstaten van de Europese Unie bestempelen als een misdaad tegen de menselijkheid. Het is nu aan hoofdaanklager Fatou Bensouda om te beslissen of ze een vooronderzoek opent. Shatz: 'Jarenlang werd ons wijsgemaakt dat het een tragische gebeurtenis was, een soort natuurramp. De bewijzen die ik, samen met mijn collega Juan Branco en met mijn studenten, gedurende drie jaar verzameld heb, laten zien dat de doden deel uitmaken van een plan om de migratiestromen uit Afrika te beperken. Die politiek werd de laatste vijf jaar bewust ontworpen en uitgevoerd. Het is geen tragedie, het is een misdaad tegen de menselijkheid.'

...