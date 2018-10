'Men vergeet soms dat terrorisme meer is dan Islamitische Staat alleen'

Binnen de liberale Europese familie (ALDE) zal niemand er in slagen om de flamboyante fractievoorzitter Guy Verhofstadt naar de kroon te steken, maar het Spaanse Europarlementslid Javier Nart komt aardig in de buurt. Hij neemt geen blad voor de mond en schrikt er niet voor terug om de Europese Unie op zijn verantwoordelijkheden te wijzen. Ook als het over het terrorisme door Islamitische Staat gaat.

De carrière van Nart leest als een roman. Een advocaat die oorlogsjournalist werd en zo verschillende oorlogen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika van dichtbij heeft meegemaakt. Hij streed nog aan de zijde van guerrillastrijders tijdens de Sandinistische Revolutie in Nicaragua en ondersteunde guerrillastrijders in Tsjaad in hun strijd tegen de Fransen. Knack sprak met hem over de manier waarop de Europese Unie het terrorisme probeert te bestrijden.

Hoe staat het met het bestrijden van terrorisme in Europa?

Javier Nart: In deze tijden durven mensen weleens te vergeten dat terrorisme veel breder is dan het terrorisme dat in naam van Islamitische Staat wordt gepleegd. Terrorisme behoort zowel tot de linkerzijde als de rechterzijde van het politieke spectrum. Momenteel staat het thema hoog op de politieke agenda, wat enkele decennia geleden niet het geval was.

Ik herinner me nog goed dat de Franse president François Mitterrand neerkeek op de Spanjaarden en zich weinig aantrok van het leed dat hen door terreurorganisatie ETA werd aangedaan. Mijn familie is daar vroeger nog slachtoffer van geworden. Gelukkig zijn we ondertussen ons allemaal bewust van het feit dat we in Europese Unie moeten samenwerken om het terrorisme te kunnen bestrijden.

U verdiepte zich voor de Europese Unie in de logistiek en financiering van Islamitische Staat. Bent u naar de regio waar IS actief was gereisd?

Nart: Ja. Een aantal jaren geleden ben ik naar het grensgebied tussen Syrië en Irak gereisd. Ik wou ter plaatse bestuderen hoe de milities werkten. Op een bepaald moment reden we met enkele jeeps in de regio met verschillende olieraffinaderijen. Ik zag in de verte op een berg wat beweging en vroeg aan mijn chauffeur wie daar woonde. Mijn chauffeur wist me te vertellen dat Islamitische Staat in deze bergen actief waren. Ik beval hem onmiddellijk om onze wagens te keren. We zijn daar ternauwernood aan de dood ontsnapt: er stond een mortier op ons gericht.