De populariteit van de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle heeft in het Verenigd Koninkrijk een duik genomen, blijkt uit een vrijdag gepubliceerde peiling.

Uit de peiling, afgenomen bij 1664 Britten door Yougov, zijn er voor het eerst meer Britten met een negatieve mening (48 procent) over Harry dan een positieve mening (45 procent). Dat geeft hem een score van -3, de eerste keer dat hij onder 0 gaat - vorige week scoorde hij nog +12. Over Meghan Markle heeft 31 procent van de bevraagde Britten een positieve mening, tegenover 58 procent die een negatieve mening heeft. Zij scoort zo -27, tegenover -14 een week eerder. Zij scoort al negatief sinds begin 2020.

Uit de peiling blijkt verder wel nog dat ze allebei nog de steun genieten van de meerderheid van de Britten tussen de 18 en 24.

In de Verenigde Staten gaat hun populariteit dan weer omhoog, met 69 procent goedkeuring voor Harry en 67 procent voor Meghan. Daarmee steken ze aan de overkant van de Atlantische Oceaan de Queen voorbij, die 65 procent scoort.

Charles neemt ook een duik

In het Verenigd Koninkrijk lijkt de populariteit van de rest van de koninklijke familie niet beïnvloed te zijn door de uitspraken van Harry en Meghan. Enkel prins Charles, vader van Harry, ziet zijn populariteit achteruit gaan: 6 procentpunt meer bevraagden hebben een negatieve mening (42 procent), en de Britten met een positieve mening daalden met 9 procentpunten, tot 49 procent. Het zou, wordt in de Britse pers gespeculeerd, Charles geweest zijn die voor de geboorte van Harry en Meghans zoon vragen stelde over welke huidskleur de jongen zou hebben

