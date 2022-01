Bij twee afzonderlijke aanvallen van de jihadistische terreurgroep Islamitische Staat (IS) zijn in Syrië en Irak meer dan tien mensen om het leven gekomen. Dat wordt gemeld door lokale veiligheidsdiensten en door het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR).

In Irak voerden terroristen vrijdagmorgen een aanval uit op een militaire basis in de provincie Diyala, zowat zestig kilometer ten noordoosten van de hoofdstad Bagdad. Er werden elf soldaten gedood, zo meldt een bron bij de veiligheidsdiensten. De jihadisten zijn na de aanval op de vlucht geslagen. In het noordoosten van Syrië werd donderdagavond een gevangenis in de stad al-Hasakah bestookt.

De jihadisten probeerden gevangenen te bevrijden, zegt het SOHR, dat vanuit Groot-Brittannië de oorlog in Syrië opvolgt. Bij de gevechten werden negen mensen gedood, onder wie zes IS-leden. Vijf gevangenen konden ontsnappen. De geviseerde gevangenis bevindt zich in een gebied dat door de Syrische Koerden wordt gecontroleerd. Het Koerdische nieuwsagentschap Hawar zegt dat er ongeveer 5.000 IS-aanhangers worden vastgehouden. De aanvallen zijn voorlopig nog niet opgeëist door IS.

In Irak voerden terroristen vrijdagmorgen een aanval uit op een militaire basis in de provincie Diyala, zowat zestig kilometer ten noordoosten van de hoofdstad Bagdad. Er werden elf soldaten gedood, zo meldt een bron bij de veiligheidsdiensten. De jihadisten zijn na de aanval op de vlucht geslagen. In het noordoosten van Syrië werd donderdagavond een gevangenis in de stad al-Hasakah bestookt. De jihadisten probeerden gevangenen te bevrijden, zegt het SOHR, dat vanuit Groot-Brittannië de oorlog in Syrië opvolgt. Bij de gevechten werden negen mensen gedood, onder wie zes IS-leden. Vijf gevangenen konden ontsnappen. De geviseerde gevangenis bevindt zich in een gebied dat door de Syrische Koerden wordt gecontroleerd. Het Koerdische nieuwsagentschap Hawar zegt dat er ongeveer 5.000 IS-aanhangers worden vastgehouden. De aanvallen zijn voorlopig nog niet opgeëist door IS.