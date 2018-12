Meer dan honderd doden per dag door vuurwapens in VS

Vorig jaar kwamen 39.773 mensen om door vuurwapens. Dat is stijging van meer dan tienduizend doden ten opzichte van 1999. Het aantal doden door vuurwapens steeg van zo 10,3 per 100.000 mensen in 1999 naar 12 per 100.000 in 2017.

Per dag kwamen 109 mensen om door vuurwapens.

Daarmee is een nieuw record gevestigd. Nooit eerder sinds 1979, het jaar dat een overlijden door vuurwapengeweld apart werd opgenomen in de Amerikaanse statistieken, kwamen zoveel mensen om door een vuurwapen.

De Amerikaanse nieuwszender CNN maakte een eigen analyse van de data van de Centers for Disease Control and Prevention, onderdeel van het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid.

In 23.854 gevallen ging het om zelfdoding, een stijging van meer dan zevenduizend doden in vergelijking met 1999.

De National Rifle Association, een machtige lobbygroep, kant zich tegen strengere wapenwetten.