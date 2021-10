Soldaten in Mexico hebben 652 Centraal-Amerikaanse migranten aangetroffen in drie afgesloten koelcontainers. Dat meldt het Mexicaans immigratieagentschap vrijdag.

De migranten, voornamelijk afkomstig uit buurland Guatemala, hadden te weinig lucht en geen voedsel of water in de containers. Ze werden overgedragen aan de autoriteiten van de staat Tamaulipas. De migranten, onder wie 349 minderjarigen zouden slachtoffers zijn van mensensmokkelaars. 198 van de minderjarigen waren niet vergezeld van een volwassene.

De vrachtwagens die de containers vervoerden werden naar verluidt tegengehouden aan een militair controlepunt in het dorp Hidalgo, in het noordoosten van Mexico op 300 kilometer van de Amerikaanse grens. Vier mensen werden opgepakt.

Het aantal migranten dat in de Verenigde Staten werd opgepakt nadat ze illegaal de grens met Mexico hadden overgestoken, is dit jaar sterk gestegen. In juli en augustus ging het om meer dan 200.000 mensen, onder wie veel niet-begeleide minderjarigen. De meeste migranten die de grens proberen over te steken zijn afkomstig uit Mexico, Guatemala, Honduras en El Salvador, waar armoede, geweld en corruptie wijdverbreid zijn. De landen werden ook getroffen door natuurrampen, zoals overstromingen, droogte en orkanen.

Ook mensen uit andere landen in de regio zoals Haiti, Cuba en Venezuela proberen via Mexico richting de VS te reizen. Zij worden vaak al in Mexico tegengehouden en teruggestuurd.

