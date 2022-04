Bij rellen tussen de Israëlische veiligheidsdiensten en Palestijnen op de Tempelberg in Jeruzalem zijn volgens de Palestijnse Rode Halve Maan meer dan 150 gewonden gevallen. Volgens de Israëlische nieuwssite Haaretz heeft de politie daarnaast ook tientallen Palestijnen opgepakt.

Volgens de politie ontstonden na afloop van het ochtendgebed rellen, waarbij met stenen werd gegooid en voetzoekers werden geworpen. De politie reageerde met traangas en rubberen kogels. Daarbij vielen 152 gewonden. De Israëlische politie maakt op haar beurt melding van drie gewonde agenten.

Israël is in hoogste staat van paraatheid op de vooravond van het Joodse Pessah (dat vrijdagavond begint) en de christelijke feestdag van Pasen, die dit jaar op hetzelfde tijdstip plaatsvindt, wat een grote menigte naar de heilige plaatsen van het land brengt.

Sinds drie weken kent Israël een golf van geweld die al aan minstens 35 mensen het leven heeft gekost en de spanningen tussen Joden en Palestijnen opnieuw doet oplaaien.

Vorig jaar tijdens de maand ramadan was dezelfde plaats het toneel van nachtelijke rellen naar aanleiding van de uitzetting van Arabieren uit hun woningen in een wijk in Oost-Jeruzalem.

