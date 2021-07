Meer dan 1.000 Afghaanse soldaten zijn gevlucht naar de voormalige Sovjetrepubliek Tadzjikistan, na gevechten met de islamistische taliban. De Tadzjiekse grensbewaking heeft hen in de nacht van zondag op maandag de grens over laten steken als teken van goede buurrelaties, klinkt het in Doesjanbe.

Tot op heden gaat het om het grootste aantal mensen die op een dag tijd naar veiligheid vluchtte. Ook in de dagen voordien waren al leden van de Afghaanse veiligheidstroepen voor de taliban gevlucht.

De islamisten winnen terrein in het noorden van Afghanistan, waar ze talrijke districten onder controle hebben. De Tadzjiekse president Emomali Rachman deelde zijn bezorgdheid over de spanningen in de grensregio met de Afghaanse president Ashraf Ghani. Tadzjikistan grenst over meer dan 900 kilometer aan de Afghaanse provincie Badachsjan.

Ook Rusland is bezorgd. President Vladimir Poetin bood al Russische hulp aan. Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov hekelde een destabilisering in Afghanistan door de terugtrekking van de VS en hun bondgenoten. Of er extra Russische militairen ter versterking in Tadzjikistan komen, is dan weer een beslissing van het Russische leger en de douane, zei hij. Er zullen weliswaar geen troepen naar Afghanistan worden gestuurd. (Belga)

