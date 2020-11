In 2019 waren er meer gevallen van mazelen dan in de voorbije 23 jaar. Vorig jaar stierven 207.500 mensen aan de te voorkomen ziekte.

Mazelen zijn al een tijd terug in opmars maar volgens de recentste cijfers was het aantal gemelde gevallen in 2019 het hoogst in 23 jaar. Volgens een rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC) waren er vorig jaar wereldwijd 869.770 gevallen van mazelen, het hoogste aantal sinds 1996. Het wereldwijde aantal slachtoffers van de mazelen is daarmee sinds 2016 met bijna 50 procent gestegen. Vorig jaar stierven 207.500 mensen, met name kinderen, aan deze besmettelijke infectieziekte.

Vooruitgang tot 2016

Er was een gestage verbetering van 2010 tot 2016, maar nadien ging het wereldwijd opnieuw bergaf en werden er geleidelijk aan meer gevallen van mazelen gemeld.

De auteurs van het rapport zien in het feit dat kinderen niet op tijd werden gevaccineerd met twee doses mazelen-bevattende vaccins, de belangrijkste oorzaak van de toename.

'We weten hoe we uitbraken van mazelen en sterfgevallen kunnen voorkomen', zegt Tedros Adhanom Ghebreyesus, de directeur-generaal van de WHO. 'Deze cijfers zijn een duidelijk signaal dat we er niet in slagen om kinderen in alle regio's van de wereld tegen mazelen te beschermen. We moeten collectief werken, landen ondersteunen en gemeenschappen betrekken zodat het mazelenvaccin iedereen bereikt en we dit dodelijke virus kunnen stoppen.'

Mazelenuitbraken doen zich voor wanneer mensen die niet tegen het virus zijn beschermd, worden geïnfecteerd en de ziekte verspreiden naar niet-gevaccineerde of onvoldoende gevaccineerde populaties. Om mazelen onder controle te houden en uitbraken en sterfgevallen te voorkomen, moet de vaccinatiegraad 95 procent bedragen.

Corona

Dit jaar heeft de coronacrisis ertoe geleid dat geplande vaccinatieschema's (tijdelijk) werden stilgelegd.

Henrietta Fore, uitvoerend directeur van Unicef zegt daarover: 'Hoewel gezondheidssystemen onder druk staan door de covid-19-pandemie mogen we niet toestaan dat onze strijd tegen de ene dodelijke ziekte ten koste gaat van onze strijd tegen de andere. Dit betekent dat we ervoor moeten zorgen dat we over de middelen beschikken om door te gaan met vaccinatiecampagnes voor alle te voorkomen ziekten, ook terwijl we de groeiende covid-19-pandemie aanpakken.'

Mazelen zijn al een tijd terug in opmars maar volgens de recentste cijfers was het aantal gemelde gevallen in 2019 het hoogst in 23 jaar. Volgens een rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC) waren er vorig jaar wereldwijd 869.770 gevallen van mazelen, het hoogste aantal sinds 1996. Het wereldwijde aantal slachtoffers van de mazelen is daarmee sinds 2016 met bijna 50 procent gestegen. Vorig jaar stierven 207.500 mensen, met name kinderen, aan deze besmettelijke infectieziekte.Er was een gestage verbetering van 2010 tot 2016, maar nadien ging het wereldwijd opnieuw bergaf en werden er geleidelijk aan meer gevallen van mazelen gemeld.De auteurs van het rapport zien in het feit dat kinderen niet op tijd werden gevaccineerd met twee doses mazelen-bevattende vaccins, de belangrijkste oorzaak van de toename.'We weten hoe we uitbraken van mazelen en sterfgevallen kunnen voorkomen', zegt Tedros Adhanom Ghebreyesus, de directeur-generaal van de WHO. 'Deze cijfers zijn een duidelijk signaal dat we er niet in slagen om kinderen in alle regio's van de wereld tegen mazelen te beschermen. We moeten collectief werken, landen ondersteunen en gemeenschappen betrekken zodat het mazelenvaccin iedereen bereikt en we dit dodelijke virus kunnen stoppen.'Mazelenuitbraken doen zich voor wanneer mensen die niet tegen het virus zijn beschermd, worden geïnfecteerd en de ziekte verspreiden naar niet-gevaccineerde of onvoldoende gevaccineerde populaties. Om mazelen onder controle te houden en uitbraken en sterfgevallen te voorkomen, moet de vaccinatiegraad 95 procent bedragen.Dit jaar heeft de coronacrisis ertoe geleid dat geplande vaccinatieschema's (tijdelijk) werden stilgelegd.Henrietta Fore, uitvoerend directeur van Unicef zegt daarover: 'Hoewel gezondheidssystemen onder druk staan door de covid-19-pandemie mogen we niet toestaan dat onze strijd tegen de ene dodelijke ziekte ten koste gaat van onze strijd tegen de andere. Dit betekent dat we ervoor moeten zorgen dat we over de middelen beschikken om door te gaan met vaccinatiecampagnes voor alle te voorkomen ziekten, ook terwijl we de groeiende covid-19-pandemie aanpakken.'