May had eerder op de dag aan het Britse parlement laten weten dat ze de brexit-stemming voor dinsdag heeft uitgesteld. Een nieuwe termijn is niet bekend, de Britse premier wil eerst met haar Europese collega's overleggen.

Volgens May blijkt uit telefonische contacten dat er bereidheid is om te praten. Donderdag vindt er in Brussel een Europese top plaats, maar EU-president Tusk liet al verstaan dat daar geen sprake kan zijn van heronderhandelingen.