May kijkt aan tegen vertrouwensstemming in eigen partij

Het initiatief gaat uit van een aantal brexiteers, die nu vooral boos zijn over het feit dat de stemming over de Brexit-deal voor onbepaalde tijd is uitgesteld.

Als 48 parlementsleden van de 'Tories' een brief sturen om te zeggen dat ze May niet langer steunen, dan kan haar positie in vraag worden gesteld.

Volgens de BBC zouden er intussen 48 Conservatieven zo'n brief hebben gestuurd. De Britse zender baseert zich op verschillende bronnen, onder wie een minister. Een officiële bevestiging is er nog niet. May zou woensdag op het matje worden geroepen, luidt het nog.

Om haar als partijleider, en daarmee ook als premier af te zetten, is een meerderheid vereist bij de 315 Conservatieve afgevaardigden. Als May verliest, wordt een nieuwe voorzitter aangeduid. Wint ze het vertrouwen, dan kan er minstens één jaar geen stemming meer plaatsvinden.