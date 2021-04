Ghanese autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar de mysterieuze dood van honderden zeedieren. Ondertussen groeit de angst dat de aangespoelde kadavers op vismarkten belandden.

Stranden in de buurt van de Ghanese hoofdstad Accra worden sinds vrijdag overspoeld met kadavers van zeedieren. Volgens waarnemers zou het gaan om bijna honderd dolfijnen en grote hoeveelheden paling en andere vissoorten. Verder wordt er gevreesd voor het lot van sommige zeezoogdieren zoals de Atlantische bultrugdolfijn, een bedreigde soort.

Milieu- en stressfactoren

Ghanese autoriteiten startten inmiddels een onderzoek naar de doodsoorzaak van de dieren. In eerste instantie lijkt die moeilijk te verklaren. De nationale Visserijcommissie nam monsters van het water en de kadavers voor verder labo-onderzoek. Volgens commissie-ambtenaar Peter Zedah is het onderzoek nog volop aan de gang. Hij liet de lokale media wel verstaan dat de eerste bevindingen wijzen op milieu- en stressfactoren, meldt The Guardian. Volgens Zedah zag een deel van de onderzochte vis er goed uit, wat dat vermoeden enkel versterkt. Op definitief uitsluitsel blijft het wachten.

Oproep tot samenwerking

De Ghanese autoriteiten sporen mensen die de afgelopen dagen vis aten aan om zich te melden. Zij zouden een belangrijke rol kunnen spelen in het verdere onderzoek. Volgens The Guardian vroeg Mavis Koomson, de nationale minister van Visserij en Aquacultuur, de vissers uit Accra dan weer om samen te werken met de Visserijcommissie en het nationale Voedsel- en Drugsagentschap. Die laatste twee buigen zich over de zaak.

Vissers in het nauw

'De huidige toestand brengt lokale vissers in een lastig parket. Ze twijfelen om op zee te gaan', zegt Liz Ricketts, oprichtster van de ngo OR Foundation die de impact van tweedehands kledingafval op het zeemilieu onderzoekt. Volgens Ricketts gaat het deze artisanale vissersgemeenschappen sowieso al niet voor de wind. Enerzijds door zeeafval, anderzijds door de ontwikkeling die in de regio plaatsvindt en de impact daarvan op hun kostwinning. De massasterfte komt voor de vissers dan ook hoogst ongelegen. 'Voor hen is het geen optie om niet op te varen', vertelt ze aan The Guardian.

Vrijbuiters slaan hun slag

Terwijl de vissers niet weten wat te doen, proberen vrijbuiters van de situatie te profiteren. Volgens de BBC verdwenen er de afgelopen dagen tientallen aangespoelde dolfijnen van het strand van Axim. Waarschijnlijk proberen zij het vlees van de kadavers te verkopen. Autoriteiten blijven mensen wel waarschuwen om geen vis te eten zolang de reden van de massasterfte niet helemaal opgehelderd is.

Relatief frequente massasterfte

Lokale Ghanese vissers spreken over een zeldzaam verschijnsel. Het is echter niet de eerste keer dat dolfijnen en masse aanspoelen op een Afrikaans strand. In februari dit jaar kwamen 111 dieren waarschijnlijk in een laagtij terecht na een cycloon. Later werden ze dood teruggevonden in Mozambique. Vorig jaar stierven 52 dolfijnen aan de Mauritaanse kust ten gevolge van barotrauma, waarbij de dieren worden blootgesteld aan drukveranderingen veroorzaakt door onder meer aardbevingen en vulkaanuitbarstingen.

