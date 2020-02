In zes massagraven in Burundi zijn de lichamen aangetroffen van ruim 6.000 slachtoffers van een massamoord.

De graven werden ontdekt in de provincie Karusi, waar in opdracht van de waarheids- en verzoeningscommissie van het Afrikaanse land wordt gezocht naar slachtoffers.

Het is de grootste vondst sinds de regering besloot tot een landelijke zoektocht naar massagraven met daarin slachtoffers van de etnische conflicten tussen Hutu's en Tutsi's. De waarheidscommissie in Burundi heeft tot dusver 4.000 massagraven in kaart gebracht. Daarin zijn 142.000 slachtoffers gevonden. Bij het etnisch geweld in het land kwamen circa 300.000 mensen om het leven.

De graven werden ontdekt in de provincie Karusi, waar in opdracht van de waarheids- en verzoeningscommissie van het Afrikaanse land wordt gezocht naar slachtoffers.Het is de grootste vondst sinds de regering besloot tot een landelijke zoektocht naar massagraven met daarin slachtoffers van de etnische conflicten tussen Hutu's en Tutsi's. De waarheidscommissie in Burundi heeft tot dusver 4.000 massagraven in kaart gebracht. Daarin zijn 142.000 slachtoffers gevonden. Bij het etnisch geweld in het land kwamen circa 300.000 mensen om het leven.