De Nederlandse premier Mark Rutte heeft persoonlijk geprobeerd om een onderzoek naar Nederlandse steun aan Syrische rebellen tegen te houden. Dat zeggen bronnen binnen drie coalitiepartijen tegen het nieuwsprogramma Nieuwsuur.

De Tweede Kamer spreekt al twee jaar over zo'n onderzoek naar het zogeheten NLA-programma. Rutte zou zich in de ministerraad tégen een feitenonderzoek hebben uitgesproken. Ook zou hij verschillende regeringsleden hebben gevraagd om aan hun fracties te laten weten dat hij niet wil dat het onderzoek er komt.

Twee jaar geleden onthulden Nieuwsuur en de krant Trouw dat het kabinet jarenlang gewapende rebellen in Syrië had gesteund die mensenrechten schonden en samenwerkten met terroristen. Het kabinet voorzag ze onder meer van honderden pick-uptrucks, satellietapparatuur en uniformen. De Tweede Kamer was al die tijd beloofd dat alleen 'gematigde', democratische groeperingen steun zouden ontvangen en dat het om civiele goederen zou gaan.

