Mark Rutte en Antonio Conte bespreken omstreden ngo-schip Sea-Watch 3

De Nederlandse en Italiaanse premiers, Mark Rutte en Giuseppe Conte, hebben elkaar tijdens de top van de G20 in Japan kort gesproken over de Sea-Watch 3, een schip van de Duitse ngo Sea-Watch dat vaart onder Nederlandse vlag. Volgens het Italiaanse persbureau Adnkronos heeft de Italiaans regeringsleider zijn 'grote irritatie' laten blijken over de Nederlandse houding ten aanzien van het vaartuig.

Sea Watch 3 © belga